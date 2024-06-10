Политолог назвал важной встречу Путина с Москальковой

В условиях международной напряженности и тем более вооруженного конфликта сфера защиты прав человека обретает особую актуальность. Об этом по итогам встречи президента России Владимира Путина с уполномоченным по правам человека Татьяной Москальковой сказал докторант Института философии СПбГУ Арсений Майоров.

«Поэтому я не удивлен тому, что встреча Путина с Москальковой становится важным информационным поводом. Очевидно, что объемы и сложность работы УПЧ в последние два года существенно выросли, а сам институт стал более востребованным среди граждан», — сказал он.

Майоров подчеркнул, что результаты доклада, о которых говорила омбудсмен, внушают некоторый оптимизм.

«Во-первых, большим достижением данного института стал постепенный рост доверия со стороны граждан и их уверенность в том, что в России их права защищаются. Это особенно важно в периоды вооруженных конфликтов, когда в обществе может возникать страх того, что представители государственных институтов начнут рассматривать граждан исключительно через призму ресурса государства», — сказал он.

По его словам, сегодня для этого нет прямых предпосылок, а ощущение защищенности играет крайне важное место в современной государственной политике.

«Отдельным направлением в этом контексте стала поддержка участников СВО, требующая постоянной синхронизации с Министерством обороны РФ, ФСБ и др. институтами. Вместе с этим, сложной ситуация остается с защитой прав человека в тюрьмах: проблема носит глубокий, комплексный характер и ее решение требует большого количества ресурсов и времени», — отметил Майоров.

При этом он назвал показательным, что глава государства и омбудсмен открыто обсуждают сложившуюся ситуацию и оба публично подчеркивают необходимость роста уровня финансирования тюрем для того, чтобы условия содержания заключенных соответствовали правам человека.

«Публичное признание таких сложных проблем — яркий маркер открытости власти. Отдельно стоит подчеркнуть роль УПЧ в диалоге с Украиной: мало какие институты государства сегодня имеют прямой и постоянный контакт со страной-противником. Защита прав человека как большая и важная сфера создает устойчивое пространство для диалога и совместных действий независимо от противоречий и конфликтов, подчеркивая тем самым ценность человеческой жизни», — заявил он.

По его мнению, это говорит в пользу высокой ценности проводимой УПЧ работы, а также показывает важную роль данного института в сохранении каналов коммуникации даже в периоды эскалации и «тупиков» в переговорах между странами.