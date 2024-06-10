Нейросети помогут найти сведения об исторических событиях в справочниках XIX–XX веков

Справочники из фондов Национальной электронной библиотеки и Российской государственной библиотеки добавлены в поиск Яндекса по архивам.

Нейросеть расшифровала почти 600 книг или 275 тысяч страниц с адресами, списками государственных служащих и информацией о недвижимости. Это позволит получить доступ к новым сведениям об исторических событиях и личностях, а также еще больше узнать о своих предках.

В новых источниках можно найти биографические факты, прежде доступные только в бумажном виде. Например, памятные книжки содержат списки ключевых персон губерний с их должностями. Из адресных книг можно узнать, где они жили, а из торгово-промышленных справочников — каким делом занимались.

Технология расшифровки основана на оптическом распознавании символов. Нейросеть узнает исчезнувшие из алфавита буквы, учитывает особенности почерка.

Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой и Российской государственной библиотекой ранее в Поиске по архивам впервые появились периодические издания: полные архивы «Советского спорта» и «Вечерней Москвы».

В дальнейшем оцифрованных справочников станет еще больше, нейросети продолжат распознавать подобные документы и другие книги.

Ранее Госархив опубликовал полный текст доклада о первом выходе в открытый космос.