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Нейросети помогут найти сведения об исторических событиях в справочниках XIX–XX веков

Нейросети помогут найти сведения о предках и исторических событиях в справочниках XIX–XX веков

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Depositphotos

Справочники из фондов Национальной электронной библиотеки и Российской государственной библиотеки добавлены в поиск Яндекса по архивам.

Нейросеть расшифровала почти 600 книг или 275 тысяч страниц с адресами, списками государственных служащих и информацией о недвижимости. Это позволит получить доступ к новым сведениям об исторических событиях и личностях, а также еще больше узнать о своих предках.

В новых источниках можно найти биографические факты, прежде доступные только в бумажном виде. Например, памятные книжки содержат списки ключевых персон губерний с их должностями. Из адресных книг можно узнать, где они жили, а из торгово-промышленных справочников — каким делом занимались.

Технология расшифровки основана на оптическом распознавании символов. Нейросеть узнает исчезнувшие из алфавита буквы, учитывает особенности почерка.

Благодаря сотрудничеству с Национальной электронной библиотекой и Российской государственной библиотекой ранее в Поиске по архивам впервые появились периодические издания: полные архивы «Советского спорта» и «Вечерней Москвы».

В дальнейшем оцифрованных справочников станет еще больше, нейросети продолжат распознавать подобные документы и другие книги.

Ранее Госархив опубликовал полный текст доклада о первом выходе в открытый космос.

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