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Петербурженку, которая избила обидчиков сына нунчаками, отправили лечиться

Петербурженку, избившую детей нунчаками, отправили на принудительное лечение

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Depositphotos

Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга вынес постановление по делу местной жительницы, которая взяла предполагаемых обидчиков сына в заложники и избила. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Суд не стал наказывать 48-летнюю Юлию Акулову, которая обвинялась в угрозе причинением тяжкого вреда здоровью и незаконном лишении несовершеннолетних свободы. Вместо этого к ней применили принудительную меру медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях.

Все произошло в конце декабря прошлого года. По версии следствия, обвиняемая заманила к себе в квартиру на Советской улице двух младшеклассников, предложив им погреться и попить чай. Когда дети зашли к ней домой, она стала угрожать им ножом, а затем избила предметом, похожим на нунчаки, распылила им в глаза газ.

Петербурженка удерживала несовершеннолетних в квартире около часа. После этого дети попали в больницу. По данным «Фонтанки», незадолго до инцидента ребенок нападавшей рассказал ей о том, как мальчики поставили его на колени и сняли это на видео. На данный момент сын женщины находится в приюте.

Ранее в Петербурге мужчина пробил голову подростку, наехавшему на самокате на ребенка.

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