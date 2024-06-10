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Аналитики спрогнозировали рост прибыли Сбера

Аналитик Авакимян: продукты Сбера стали более конкурентоспособными

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Depositphotos

За период январь-май 2024 года можно ожидать увеличения чистой прибыли Сбера в годовом выражении. Об этом перед публикацией очередной отчетности по РПБУ за январь-май заявил экономист Андрей Бархота.

Аналогичный прогноз он дал и на май этого года. Экономист напомнил, что на текущий момент рост процентных ставок в два раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Бархота уточнил, уверенное увеличение непроцентных доходов позволило полностью компенсировать эффект роста процентных ставок в экономике. Также свою роль сыграло и расширение проникновения нефинансовых и транзакционных продуктов, добавил он.

«Чистая процентная маржа Сбера в отчетный период скорее всего не снизилась за счет сбалансированной адаптации процентных активов и пассивов», — сказал он.

По мнению главного аналитика компании «РегБлок» Анны Авакимян, продукты Сбера стали более конкурентоспособными. Она уточнила, что в некоторых сегментах банку удалось сохранить и даже укрепить лидирующие позиции.

Аналитик считает, что Сбер сможет отразить рост финансового результата в годовом измерении благодаря сохранению умеренной стоимости риска и прохождению пика отчислений в резервы.

«Немалый вклад в укрепление пула доходов внесло выполнение новой стратегии Сбера, где устойчивость группы к внешним и конъюнктурным шокам повышается», — добавила она.

Также эксперты отметили, что Сбер стабильно наращивает чистую прибыль на протяжении всего года. По их мнению, на это не повлиял «перегрев» экономики и высокая ключевая ставка.

Ранее старший вице-президент, руководитель блока «Финансы» Сбера Тарас Скворцов рассказал, что банк сохраняет план получить в 2024 году чистую прибыль больше, чем в 2023 году.

«Мы сохраняем прогноз о том, что прибыль 2024 года превысит прибыль 2023 года. На данный момент прогноз остается актуальным. У нас пока идет стабильно каждый месяц этого года лучше по прибыли прошлого года. Поэтому оснований менять прогноз мы не видим», — сказал он.

Напомним, за 2023 год Сбер заработала рекордную чистую прибыль в размере 1,5 трлн рублей по МСФО.

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