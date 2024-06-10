На форуме министров образования «Формируя будущее» представили Единую модель профориентации

Иностранные делегации из более чем 40 стран на международном форуме министров образования «Формируя будущее» в Казани ознакомились со стендом Единой модели профориентации и проектом «Билет в будущее», сообщает пресс-служба форума.

Стенд проекта «Билет в будущее» рассказывает о Единой модели профориентации и школьном курсе «Россия – мои горизонты».

Посетители ознакомились с методическими разработками, научной базой и сетевыми технологиями распространения проекта по широкой аудитории. Профориентационный проект рассчитан на учеников 6-11 классов. Он дает возможность бесплатно пройти профессиональные тесты, а также определиться с будущей профессией с помощью профориентационных мероприятий и проб. Такой формат позволяет им сделать осознанный выбор карьеры. В российских школах Единая модель профориентации была внедрена с 1 сентября 2023 года.

Также гости форума из других стран отметили потенциал проекта «Билет в будущее» Он направлен на помощь молодежи в профессиональной подготовке молодежи и адаптации к современным условиям рынка труда. Проект стал заинтересовал представителей тех стран, где потенциал развития еще нуждается в раскрытие в области занятости и совершенствования рынка труда.

Отмечается, что внеурочный курс «Россия – мои горизонты» рассказывает школьникам о возможностях построения своей карьеры и направлен на развитие профессиональных навыков и знаний у учащихся. Его слушателями в этом году стали свыше 9 млн школьников по всей стране.

Кроме того, участникам и гостям форума «Формируя будущее» на двух этажах IT-парка им. Б. Рамеева доступна выставочная зона, где представлены передовые практики и ведущие образовательные проекты России.

Так, на первом этаже организована интерактивная экспозиция «Россия – миру. Мир – России». Ее посетители смогут узнать об открытиях российских ученых и их вкладе в общую копилку достижений человеческой цивилизации. При этом выставка доступна на пяти языках, поэтому она пользуется большой популярностью у всех гостей выставочного пространства.

Всего вниманию участников события представлены 24 стенда различных направлений, которые демонстрируют российские достижения в сфере образования и просвещения.