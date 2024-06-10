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Школьница из Челябинской области обвинила 72-летнего мужчину в изнасиловании

В Челябинской области пенсионера заподозрили в изнасиловании 13-летней девочки

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Depositphotos

В Челябинской области 72-летнего пенсионера заподозрили в изнасиловании 13-летней школьницы, сообщает URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах.

Девочка рассказала родителям, что пожилой мужчина растлил ее. После чего взрослые обратились в правоохранительные органы с заявлением на предполагаемого насильника. По данным инсайдера, в настоящее время мужчина уже задержан, однако обвинения ему пока не предъявили.

Возбуждено и расследуется дело по статье «Изнасилование». Ожидается, что в ближайшее время подозреваемому изберут меру пресечения. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

До этого иностранец дал ребенку наркотики и изнасиловал его в хостеле Петербурга. Правоохранители оперативно задержали 19-летнего безработного гражданина Узбекистана.

Ранее в Серпухове неизвестный надругался над десятимесячной девочкой.

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