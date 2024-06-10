В Люберцах подросток-зацепер выжил после удара током на крыше поезда

В Подмосковье подростка ударило током на крыше электрички, молодого человека спас друг. Видео произошедшего опубликовано в Telegram-канале «Подслушано электрички Москвы».

Инцидент произошел 9 июня, трое подростков-зацеперов пытались взобраться на крышу электрички. Происходящее молодые люди снимали на видео, в какой-то момент один из подростков схватился за крепление высоковольтной межвагонной шины и получил удар током.

Зацепер потерял сознание, его друг смог быстро оторвать его, юноша упал между вагонами на третьего приятеля, который пытался подняться на крышу. Пострадавший госпитализирован.

До этого сообщалось, что в Москве зацепер получил удар током и травмы, решив проехаться на электричке. На станции «Выхино» молодой человек вместе с приятелем забрались на поезд между вторым и третьим вагоном, но пострадавший решил подняться на крышу. Там он дотронулся до медной перемычки между вагонами, его ударило током. В какой-то момент товарищ заметил, что друг не подает каких-либо сигналов, поэтому забрался за ним и оттолкнул от места. На место прибыли медики, у пострадавшего диагностировали ожог левой руки и рваную рану головы. Его направили в больницу, на данный момент подростку ничего не угрожает.

Ранее в Новошахтинске школьник получил ожог 80% тела на крыше вагона поезда.