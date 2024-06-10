Домработница украла и выпила запасы элитного алкоголя у работодателя

Жительница Благовещенска предстанет перед судом за кражу дорогих алкогольных напитков у работодателя. Об этом сообщает УМВД Амурской области.

По данным следствия, россиянка трудилась домработницей у благовещенского предпринимателя. Женщина проживала на территории работодателя в усадьбе с отдельным входом. Она имела свободный доступ в дом, единственный запрет владельца жилища касался бара с дорогими алкогольными напитками.

В середине января мужчина с супругой оставили жилье под присмотром домработницы и уехали почти на полтора месяца. За это время женщина брала из бара бутылки с коньяком, виски и ликером и распивала их в компании брата.

За время отсутствия хозяев россиянка почти полностью опустошила их коллекцию спиртных напитков, общий ущерб составил 182 тысячи рублей. Обнаружив пропажу алкоголя, потерпевшие уволили домработницу и обратились с заявлением в полицию. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мужчина ограбил пенсионера, который разрешил ему пожить в своем доме.