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Домработница украла и выпила запасы элитного алкоголя у работодателя

В Амурской области домработница украла элитный алкоголь у работодателя

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Depositphotos

Жительница Благовещенска предстанет перед судом за кражу дорогих алкогольных напитков у работодателя. Об этом сообщает УМВД Амурской области.

По данным следствия, россиянка трудилась домработницей у благовещенского предпринимателя. Женщина проживала на территории работодателя в усадьбе с отдельным входом. Она имела свободный доступ в дом, единственный запрет владельца жилища касался бара с дорогими алкогольными напитками.

В середине января мужчина с супругой оставили жилье под присмотром домработницы и уехали почти на полтора месяца. За это время женщина брала из бара бутылки с коньяком, виски и ликером и распивала их в компании брата.

За время отсутствия хозяев россиянка почти полностью опустошила их коллекцию спиртных напитков, общий ущерб составил 182 тысячи рублей. Обнаружив пропажу алкоголя, потерпевшие уволили домработницу и обратились с заявлением в полицию. Обвиняемая находится под подпиской о невыезде, возбуждено уголовное дело о краже.

Ранее мужчина ограбил пенсионера, который разрешил ему пожить в своем доме.

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