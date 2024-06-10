В Кузбассе мужчина надругался над двумя малолетними сестрами

Житель Киселевска предстанет перед судом за сексуальное насилие над детьми своей знакомой. Об этом сообщает СУ СК РФ по Кемеровской области.

По данным следствия, преступление произошло летом 2022 года. Россиянин гостил у своей знакомой, где надругался над двумя дочерями женщины, на тот момент девочкам было 7 и 8 лет.

Рассказать о произошедшем они решились только спустя год, соседка, которой пожаловались дети, обратилась в правоохранительные органы. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело, по результатам ряда экспертиз он признан вменяемым.

Материалы расследования переданы в суд для рассмотрения, обвиняемому может грозить длительный срок заключения.

До этого сообщалось, что в Москве мать и отчим несколько лет насиловали дочь-школьницу. С заявлением в правоохранительные органы обратилась бабушка пострадавшей девочки. Женщина заявила, что внучка с первого класса подвергается сексуальному насилию со стороны матери и ее мужа. По предварительной информации, москвичка не препятствовала сексуальному интересу мужчины в отношении ее ребенка и вовлекала дочь в занятия сексом. Подозреваемые в совершении преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетней задержаны, возбуждено уголовное дело. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего.

Ранее житель Подмосковья изнасиловал четырехлетнюю девочку и домогался ее сестры.