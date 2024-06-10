В Москве школьнице замотало волосы миксером

В Бибирево девятилетней школьнице потребовалась помощь спасателей, ее волосы затянуло в миксер. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

Инцидент произошел в Бибирево, волосы девятилетней девочки замотало в миксер. Родители вызвали экстренные службы, спасатели освободили ребенка с помощью гидравлических кусачек.

Пострадавшей потребовалась медицинская помощь, миксер содрал ей кожу на голове. Сейчас жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

До этого сообщалось, что в ХМАО врачи городской больницы медики спасли ребенка, которого зажало в миксере. Ребенок засунул руку между чашей для смешивания и стенкой прибора. На место были вызваны экстренные службы, руку ребенка пытались освободить сотрудники МЧС. Когда попытки не увенчались успехом, а зажатая конечность начала бледнеть, мальчика вместе с миксером доставили в больницу. Бригада врачей травматологов и анестезиологов максимально щадящим способом, чтобы дополнительно не травмировать конечность, извлекла ее под наркозом. Ребенок некоторое время находился под медицинским наблюдением и был выписан на амбулаторное лечение.

Ранее женщина случайно запуталась волосами в миксере, когда готовила еду.