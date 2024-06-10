У россиянки развился паралич после курения кальяна

В Саратове врачи помогли женщине, у которой развился паралич после курения кальяна. Об этом рассказали в пресс-службе ГУЗ «Саратовская городская клиническая больница № 1 им.Ю.Я.Гордеева».

Пациентка в тяжелом состоянии попала в отделение острых отравлений 1-й горбольницы после вечеринки в ночном клубе. 28-летняя девушка почти не могла говорить, у нее отмечалась одышка и признаки дыхательной недостаточности. Кроме того, у нее развился паралич верхних и нижних конечностей, отсутствовала чувствительность по всему телу до середины грудной клетки.

Врачи провели реанимационные мероприятия и кислородотерапию, а затем выяснили, что причиной такого состояния пациентки, скорее всего, является отравление неизвестным веществом. Когда девушке стало лучше, она вспомнила, что употребляла алкоголь и курила кальян, а затем потеряла сознание и была доставлена в больницу.

«Кальянная смесь для курения при нагревании выделяет химические вещества, которые могут оказать токсическое действие на организм человека. Как и произошло с нашей пациенткой, очень серьезно пострадала нервная система при воздействии кальянной смеси на организм», — отметил главврач Евгений Ковалев.

После недельного курса лечения в отделении острых отравлений пациентка была выписана и отправилась домой с рядом врачебных рекомендаций.

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