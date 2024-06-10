Диетологи посоветовали россиянам самим делать мороженое

Современное мороженое почти полностью состоит из ненатуральных компонентов, в нем много красителей, добавок, химии, заявила диетолог Маргарита Королева. В беседе с НСН она посоветовала готовить мороженое дома, особенно – для детей.

Раньше в мороженом были настоящие орехи, ягоды, шоколад, однако сейчас такое лакомство найти очень сложно, отметила специалист.

«Сегодня мир перевернулся, состав продуктов надо тщательно рассматривать под лупой, — подчеркнула она. — Зачастую в составе мороженого могут быть ягодные смеси, красители, большое количество сахара, из полезных натуральных составляющих сейчас можно найти шербет, замороженные ягоды.

Сделанное дома мороженое из натуральных продуктов будет даже полезным, в отличие от магазинного, убеждена диетолог. В день, по ее словам, можно съедать не более одного мороженого, чтобы организм получил «молекулы счастья и радости». Употреблять в пищу мороженое лучше отдельно от остальных приемов пищи как самостоятельный продукт.

Королева также посоветовала быть осторожными с мороженым тем, кто быстро набирает лишний вес или имеет проблемы с метаболизмом, так как это очень высококалорийный продукт.

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