В подконтрольном Украине городе Херсоне вновь прогремели взрывы

Взрывы произошли в центральной части контролируемого властями Украины города Херсона. Об этом заявил глава местной администрации Роман Мрочко в своем Telegram-канале.

«В центральной части города слышны взрывы», — написал он.

10 июня координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что подпольщики сообщили о взрывах в Юнаковке в Сумской области Украины.

До этого глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что ВС РФ взяли под контроль село в Сумской области. 16 марта украинские власти начали эвакуацию в Сумской области близ границы с Россией. Эвакуация проводилась на территории шести территориальных общин.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее на Украине заявили, что российская авиация стала сбрасывать в 16 раз больше бомб.