В Москве студентку арестовали за кулон с трезубцем

В Москве студентку арестовали за ношение цепочки с кулоном в виде трезубца. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что девушку арестовали на семь суток за «демонстрацию экстремистской символики».

5 июня ТАСС сообщал, что полиция задержала в Москве девушку с цепочкой и кулоном в виде трезубца, за что на нее составили административный протокол о пропаганде нацисткой атрибутики.

По данным агентства, Виктория Мумрина гуляла по столице с цепочкой с кулоном в виде трезубца. Ее задержали и доставили в отделение, где составили административный протокол. Материалы передали в Нагатинский суд Москвы.

В конце мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге иностранец предстанет перед судом в рамках дела о реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что в Иваново мужчина с пистолетом угрожал юноше расправой из-за его антивоенных взглядов.