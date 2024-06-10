Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Москве студентку арестовали за кулон с трезубцем

В Москве студентку арестовали на семь суток за цепочку с кулоном в виде трезубца

close
100%
Кирилл Каллиников/РИА Новости

В Москве студентку арестовали за ношение цепочки с кулоном в виде трезубца. Об этом сообщается на портале судов общей юрисдикции Москвы.

Отмечается, что девушку арестовали на семь суток за «демонстрацию экстремистской символики».

5 июня ТАСС сообщал, что полиция задержала в Москве девушку с цепочкой и кулоном в виде трезубца, за что на нее составили административный протокол о пропаганде нацисткой атрибутики.

По данным агентства, Виктория Мумрина гуляла по столице с цепочкой с кулоном в виде трезубца. Ее задержали и доставили в отделение, где составили административный протокол. Материалы передали в Нагатинский суд Москвы.

В конце мая сообщалось, что в Санкт-Петербурге иностранец предстанет перед судом в рамках дела о реабилитации нацизма.

Ранее сообщалось, что в Иваново мужчина с пистолетом угрожал юноше расправой из-за его антивоенных взглядов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами