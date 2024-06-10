Участники первого модуля программы «Время героев» достигли Северного полюса

Восемьдесят три участника СВО, проходящие обучение в рамках первого модуля программы обучения для участников специальной военной операции «Время героев», достигли Северного полюса на ледоколе «50 лет Победы». Об этом сообщается в Telegram-канале программы.

Как рассказал куратор программы, ректор президентской академии Алексей Комиссаров, за время похода к Северному полюсу для участников проводились лекции и мастер-классы по основам госуправления, управлению производством, принципам формирования команд, публичным выступлениям и многому другому.

«На ледоколе царит потрясающая атмосфера, очень рабочая, дружная, по-настоящему командная. Нам, организаторам, безусловно, есть чему поучиться у наших героев, и мы с удовольствием используем это время. Рейс наш абсолютно уникальный: на ледоколе сейчас находятся 24 Героя России, а совокупное количество орденов и медалей у участников первого модуля – 274», — сказал он.

Отмечается, что ледокол следует по маршруту Мурманск – Северный полюс – Земля Франца-Иосифа – Мурманск. На борту для участников предусмотрена не только образовательная, но и культурная программы.

Напомним, программа «Время героев» реализуется по поручению президента России Владимира Путина. Обучение первого набора стартовало 27 мая на базе Мастерской управления «Сенеж». Оператором программы стала Высшая школа государственного управления президентской академии (РАНХиГС). До конца года планируется также запуск второго модуля программы.