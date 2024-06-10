В Госдуме предложили запустить программу «Земский воспитатель»

Решить проблему дефицита кадров в детских дошкольных учреждениях можно с помощью программы «Земский воспитатель», аналогичной программе «Земский учитель», считает депутат Госдумы Яна Лантратова. В беседе с RT она также поддержала расширение дальневосточной и арктической ипотеки на младших воспитателей.

По мнению Лантратовой, различные социальные программы и льготы привлекут специалистов в регионы и помогут решить проблему дефицита сотрудников дошкольных учреждений.

«В детских садах сейчас остро ощущается нехватка воспитателей, особенно в сёлах и небольших городах. Поэтому предложение поддерживаю», — подчеркнула депутат.

Напомним, с идеей включить воспитателей в список россиян, имеющих право стать участниками программы «Дальневосточная и арктическая ипотека», выступил замред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов. По его словам, он получает от жителей Архангельской области соответствующие обращения.

Родителям ранее подсказали, как реагировать на жалобы ребёнка на воспитателя детсада.