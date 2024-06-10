Врач объяснил, как действовать при попадании песка в глаза

Если в глаза попал песок, их ни в коем случае нельзя тереть. Об этом в интервью РИАМО предупредил врач-инфекционист АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Владимир Неронов. По его словам, необходимо просто постараться держать глаза закрытыми и дождаться, когда инородные тела выйдут со слезами.

Если же глаз тереть, песчинки внедрятся в конъюнктиву под веком, вызвав раздражение и боль, пояснил специалист.

«Если соринка в конъюнктиве отчетливо видна, ее следует удалить кончиком марли или чистого носового платка. В противном случае без колебаний идите к врачу, особенно если конъюнктива покраснеет, а глаз начнет слезоточить. Ранение роговицы очень опасно. Категорически нельзя трогать глаза грязными руками», — предостерег врач.

До этого Неронов предупреждал, что на тропических пляжах стоит остерегаться насекомых, к примеру, песчаных блох, которые могут через укус отложить в верхних слоях кожи яйца. Также, по его словам, существует вероятность встретиться с тропическим комаром, укус которого может вызвать лихорадку Денге.

Он также напомнил, что опасность для человека представляют ультрафиолетовые лучи, которые могут серьезно навредить кожным покровам.

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