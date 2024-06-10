В Ленобласти мальчика госпитализировали с переломом черепа после падения со второго этажа

Ребенок попал в больницу после того, как выпал из окна дома под Выборгом. Об этом сообщает 78.ru.

В день инцидента, по данным источника, семья отдыхала в загородном доме. Родители находились на первом этаже, дети играли на втором. В какой-то момент четырехлетний сын пары выпал из окна.

«По словам их шестилетней дочери, мальчик сам открыл окно и высунулся в окно. Другие дети были увлечены игрой, поэтому не успели оттянуть брата обратно в комнату, и он упал», – сообщается в публикации.

После произошедшего пострадавшего госпитализировали с черепно-мозговой травмой, ушибом мозга, внутримозговой гематомой и переломом костей черепа. Ребенок находится в реанимации, состояние пациента оценивают как крайне тяжелое.

По данным источника, семья у мальчика благополучная. Родители трудоустроены официально, у ребенка есть две старших сестры школьного возраста, обе учатся в начальной школе. Вся семья живет в квартире в Парголово.

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