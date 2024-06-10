Российский суд приговорил двоих украинских чиновников к 17 годам тюрьмы

Суд в РФ приговорил двух сотрудников погранслужбы ВСУ к 17 годам лишения свободы за захват рыболовного судна в 2018 году. Об этом сообщает информационное агентство «Крыминформ».

В марте 2018 года в акватории Азовского моря было захвачено российское рыболовное судно с экипажем. По данным суда, украинские пограничники силой заставили экипаж отплыть из международных портов в Бердянский морской порт, что выставило рыбаков нарушителями границы.

До этого суд ДНР заочно приговорил к пожизненному сроку украинского командира за минирование Азовского моря.

По данным издания, майор Харитоненко еще до начала российской специальной военной операции на Украине, с 21 февраля 2022 года начал организовывать минирование акватории Азовского моря, откуда украинские власти ожидали высадку российского десанта. Подчиненные обвиняемого установили на дне моря противодесантные якорные мины типа ПДМ-ЗЯ каждая весом в 175 кг.

Ранее в Москве суд вынес приговор членам банды похитителей с Украины.