В избиркоме Петербурга назвали число претендентов на пост губернатора

Документы в Горизбирком на выдвижение кандидатом на выборы губернатора Санкт-Петербурга подали 18 граждан. Об этом сообщает «Петербургский дневник».

Уточняется, что такие данные актуальны по состоянию на утро 10 июня. По словам главы избирательной комиссии Петербурга Максима Мейксина, восемь из 18 кандидатов выдвинуты избирательными объединениями, а 10 — самовыдвиженцы.

В апреле о желании принять участие в выборах губернатора Петербурга заявила глава регионального отделения партии «Справедливая Россия — За Правду» (СЗРП) Надежда Тихонова. Позднее региональное отделение ЛДПР выдвинуло кандидатуру бывшего петербургского депутата Максима Яковлева. Центральный комитет КПРФ одобрил кандидатуру Романа Кононенко. От партии «Родина» на выборы выдвинут генеральный директор технопарка «ИнФинТех» Мария Михайлова. Депутат МО «Ульянка» Павел Брагин — от партии «Зеленые», управляющий партнер «ЕвроМед Клиник» Александр Абдин — от Российской партии свободы и справедливости.

В конце мая в ходе встречи председателя партии «Единая Россия» Дмитрия Медведева с жителями Санкт-Петербурга, на которой также присутствовал губернатор города Александр Беглов, жители города попросили градоначальника выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Петербурга. Дмитрий Медведев поддержал их обращение и предложил Беглову стать кандидатом от «Единой России».

До этого председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявляла, что выборы нового губернатора Самарской области в соответствии с федеральным законом состоятся в единый день голосования в сентябре.

Ранее общественник назвал главу Петербурга Беглова эффективным губернатором.