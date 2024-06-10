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Россиянам рассказали о последствиях частого употребления мороженого

Врач Джутова: мороженое может вызвать эмоциональную зависимость

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Depositphotos

Мороженое не вызывает физической зависимости, как курение или алкоголь, однако частое употребление этого лакомства чревато формированием эмоциональной зависимости. Об этом в беседе с РИАМО предупредила врач-диетолог АО «Медицина» (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова. По ее словам, особенно это касается мороженого, содержащего большое количество сахара и жиров.

«Постоянное употребление мороженого и других продуктов с высоким содержанием сахара может влиять на гормональный баланс, особенно на уровень инсулина, что может повлиять на чувство голода и насыщения», — рассказала диетолог.

Она добавила, что постоянное употребление мороженого и других сладких продуктов повышает риск развития сахарного диабета и иных заболеваний, связанных с уровнем сахара в крови.

Доцент кафедры физиологии, экологии человека и медико-биологических знаний факультета естественных наук Государственного университета просвещения Александр Созыкин до этого предупреждал, что употребление мороженого в жару может вызвать быстрое развитие ангины.

Он пояснил, что при поедании мороженого в жаркую погоду происходит сильный перепад температур и резкое местное переохлаждение слизистой оболочки. Как следствие — спазм сосудов.

Ранее россиянам объяснили, как спастись от перегрева.

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