В Минобразования Воронежа заявили, что школьница сама подняла свитер при досмотре перед ЕГЭ

Представители министерства образования Воронежа поделились предварительными выводами о ситуации со школьницами, которые разделись перед металлодетектором. Об этом сообщает РБК.

По данным ведомства, во время инцидента только одна школьница слишком высоко подняла пуловер в инициативном порядке «для демонстрации отсутствия под одеждой предметов, запрещенных в экзаменационной аудитории».

Во время анализа ситуации в министерстве выяснили, что одной из причин произошедшего стало волнение подростков. На ситуацию повлияло и то, что педагоги не приняли предупреждающие меры. Представители министерства заявили, что сопровождающие должны были обратиться к руководителю пункта проведения экзамена. Таким образом им удалось бы «избежать неординарных действий выпускниц».

«Однако власти не исключили и несовершенство технического аспекта с доступом выпускников в аудитории через металлоискатели», – сообщается в публикации.

Инцидент произошел в конце мая. По словам местной жительницы, девушки пришли на экзамен по русскому языку, но металлодетектор «реагировал на все». Одной из выпускниц пришлось снять белье с металлическими косточками, чтобы пройти на экзамен. Вторая также сняла бюстгальтер. Третья смогла пройти, оторвав от нижнего белья украшение. Некоторые выпускники поднимали футболки. После произошедшего прокуратура начала проверку.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили о всплеске мошенничества, связанного с ЕГЭ.