Жители Челябинска рассказали, как отбились от учителя английского с мачете

Житель Челябинска, угрожавший мачете сидевшим на детской площадке людям, был пьян. Об этом «Газете.Ru» рассказал один из очевидцев инцидента Максим (имя изменено – Газета.Ru). По его словам, сидевшие во дворе компании никому не мешали и не провоцировали мужчину с оружием.

«Мы сидели просто во дворе со знакомыми, никого не трогали, не провоцировали никого в девять вечера. Знакомые выбегают из-за угла, кричат: «тут мужик с мачете бежит». Он на нас начал прыгать, мы стали от него отходить. В соседнем дворе сидела компания: ребенок, женщина и двое мужчин. Мужчина с мачете на них отвлекся. У семьи с ребенком паника была, женщина говорила: «не трогайте нас, пожалуйста». Только он подошел, сразу же мы с ребятами подошли, отобрали у него мачете и вызвали наряд полиции. Мужчина был не в трезвом состоянии. Конечно, немного присутствует страх, все равно, мало ли повернется, мало ли замахнется, что-нибудь сделает. Тоже же не просто в магазин сходить, как говорится», — сказал он.

Другой участник инцидента Андрей, отнявший у мужчины мачете, рассказал «Газете.Ru», что забрать оружие было нетрудно, но страшно.

«Понятное дело, было страшно. Мало ли что у человека на уме, либо он просто напугать хочет, либо он хочет там навредить. Но как-то само получилось. Человек был довольно сильно пьяный и повалить как-то, забрать у него [мачете] не составило большого труда. Если что-то он кричал, это было явно что-то невнятное», — отметил он.

Как сообщил Life со ссылкой на Shot, 63-летнему учителю английского языка в техникуме не понравился шум во дворе. Очевидцы пытались успокоить его, но это не помогло. По данным издания 74.ru, полицейские задержали мужчину с мачете и провели с ним беседу. После этого в отношении дебошира составили протокол по статье о мелком хулиганстве.

Ранее в Подмосковье арестовали юношу, который из ревности напал на пару с мачете.