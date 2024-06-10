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Психолог призвала устраивать временный «цифровой детокс»

Психолог Покусаева: людям важно устраивать временный «цифровой детокс»

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Shutterstock

Современным взрослым и подросткам полезно устраивать «цифровой детокс», который заключается в отказе от гаджетов на некоторое время. Об этом рассказала семейный и клинический психолог Олеся Покусаева, передает Pravda.Ru.

Она отметила, что у многих есть сильная зависимость от гаджетов, поэтому в ходе «цифрового детокса» у них может формироваться панический страх.

«Первый раз кажется, что планета не крутится, когда выключен телефон. Это ощущение нашей всевозможнейшей востребованности. На самом деле есть некий круг нужных людей: это близкие, рабочие контакты — 5-10 человек. Их можно предупредить, что вас не будет в сети. Опять же, бывает, разряжается аккумулятор, люди разбивают телефоны, нет связи. И мир не рассыпается», — отметила специалист.

По ее мнению, людей важно знакомить с тем, что их жизнь возможна и без гаджетов. При этом Покусаева уточнила, что зависимые люди могут столкнуться с агрессией и раздражением при отсутствии гаджетов и связи.

Опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru», до этого показал, что в России растет количество людей, зависимых от цифровых технологий. Три года назад 42% россиян признавались, что в той или иной мере зависимы от гаджетов и интернета, в этом году — уже 47%. При этом 39% россиян сообщили, что время от времени практикуют «цифровой детокс».

Ранее психологи назвали причины зависимости людей от смартфонов.

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