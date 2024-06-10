Москвичей предупредили о сильных дождях с грозами в понедельник

В понедельник москвичей ожидают сильные дожди с грозами и порывы ветра до 14 м/с. Об этом сообщает Telegram-канал Городского хозяйства Москвы.

Москвичей и гостей столицы призвали быть предельно внимательными на улице в непогоду, не укрываться от дождя под деревьями и не парковать под ними автомобили.

До этого РБК сообщало, что на фоне глобального потепления в России появилась вероятность того, что будут чаще возникать торнадо.

Как отметила ведущий научный сотрудник Института географии РАН Мария Ананичева, торнадо могут чаще появляться в европейской и азиатской части страны. Однако это не касается территорий Дальнего Востока и Сибири, так как там другой климат.

Эксперты не исключают появления торнадо в Москве. Последнее подобное явление было зафиксировано в столице в 1904 году.

Ананичева отметила, что аномально жаркая погода в мае могла бы стать причиной торнадо в столице.

Ранее россиян призвали готовиться к экстремальной жаре и засухам.