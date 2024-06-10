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В Краснодарском крае россиянка привязала собаку к иномарке и протащила по дороге

В Красной Поляне женщина протащила привязанную к машине собаку по дороге

В Краснодарском крае заметили иномарку, к которой была привязана собака. Об этом сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Инцидент произошел в Красной Поляне. На кадрах с места инцидента можно заметить, как животное бежит за черной машиной, которая движется по дороге.

По словам очевидца, он обратился к сидевшей за рулем хозяйке, но она сказала «не лезть не в свое дело» и продолжила путь. Местные жители надеются, что на ситуацию обратят внимание в правоохранительных органах.

До этого во Владивостоке мужчина привязал собаку к машине и протащил ее на цепи за движущимся грузовиком. Это привело к нескольким крупным ранам и стесанной коже.

Владелец пса заявил, что животное ему больше не нужно, поэтому он так поступил. Волонтеры забрали собаку и отвезли в ветеринарную клинику, где обеспечили лечение. О том, обратились ли добровольцы в правоохранительные органы, не сообщается.

Ранее женщина проехалась по Красноярску с привязанной к автомобилю собакой.

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