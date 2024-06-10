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СБУ обвинила брата Медведчука в спонсировании спецоперации РФ на Украине

СБУ: брат Медведчука уклонился от выплаты налогов на сумму более $1,8 млн

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СБУ

Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила брата главы движения «Другая Украина» Виктора Медведчука Сергея в финансовых махинациях на 75 млн гривен (более $1,8 млн), совершенных вместе с братом бывшего депутата Верховной рады Тараса Козака Богдана. Информация об этом появилась в Telegram-канале СБУ.

По версии спецслужбы, Богдан Козак и Сергей Медведчук были бенефициарными владельцами компании по производству стройматериалов. Следствие считает, что часть продукции предприятия не учитывалась в документах и сбывалась третьим лицам. Таким образом компании удавалось частично не платить налоги с 2017 по 2023 год.

Всего бюджет Украины не досчитался порядка 75 млн гривен. Уточняется, что Медведчук и Козак якобы потратили эти деньги на финансирование специальной военной операции (СВО) России на Украине.

И Виктор Медведчук, и Тарас Козак, а также их братья в настоящее время находятся не на Украине.

До этого генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова сообщала, что при обыске у домработницы Виктора Медведчука было изъято $467 тыс. и €87 тыс.

Ранее Виктор Медведчук заявил, что Зеленский узурпировал власть на Украине.

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