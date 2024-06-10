Россиянам объяснили, почему опасно плавать в запрещенных водоемах

Купаться в запрещенных водоемах может быть опасно, потому что там есть риск получить травму или подхватить инфекцию. Об этом «Москве 24» рассказал председатель общественной организации «Гражданская безопасность» Сергей Гринин.

«Это касается тех мест, где большая глубина, захламленное дно, где торчит арматура и прочие неприятности. В таких местах можно физически покалечиться и утонуть. Также есть понятие санитарной опасности, когда место потенциально или реально загрязнено. В пробах воды могут найти различные инфекции, которые ничего хорошего не принесут», — уточнил эксперт.

По его словам, для купания пригодны только те водоемы, где зафиксированы чистое дно, безопасная глубина и приемлемый химический, а также микробиологический состав. Вблизи них должны также дежурить спасатели, которые окажут первую медицинскую помощь в случае необходимости, добавил Гринин.

Специалисты Роспотребнадзора до этого говорили, что при выборе морских и речных пляжей важно проверить, есть ли у них разрешение Роспотребнадзора, узнать о проверенных местах для отдыха можно на сайте администрации города или в территориальных управлениях ведомства. Помимо этого, россиянам советуют оценивать благоустройство пляжа, там должны быть урны, скамейки, навесы, кабинки для переодевания, спасательный и медицинский пункты, а также общественные туалеты.

Ранее жительница Москвы рассказала о купании лося в пруду в Новогиреево.