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В Москве женщина и подросток выпали из окна седьмого этажа

Mash: в Москве мать и сын выпали из окна многоэтажки

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Shutterstock

Жители Москвы выпали из окна многоэтажки по неизвестной причине. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Инцидент произошел на Крылатской улице. По данным источника, сначала из окна многоэтажного дома выпал 14-летний подросток, затем на земле оказалась женщина, лет 45-50 на вид.

Очевидцы вызвали медиков и полицию на место, но специалисты спасти пострадавших не смогли. Предположительно, женщина и школьник приходились друг другу матерью и сыном.

По данным Telegram-канала Baza, инцидент произошел в ЖК «Долина грез», женщина и подросток выпали из окна седьмого этажа. Последнему было 16 лет.

До этого в Екатеринбурге ребенок выпал из окна четвертого этажа и попал в больницу. По данным источника, четырехлетний мальчик находился в комнате со своей бабушкой, но в момент произошедшего она смотрела фильм, поэтому не заметила, как младший член семьи подобрался к окну.

Так как дом находился рядом с больницей, мать сама отнесла пострадавшего в медучреждение. Позже ребенка перевели в другую больницу. Он находится в реанимации, на аппарате ИВЛ.

Ранее в Новодвинске двухлетний мальчик попал в реанимацию после падения из окна.

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