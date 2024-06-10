Россиянам рассказали, как правильно дышать во время бега и езды на велосипеде

При выполнении аэробных тренировок, к которым, в том числе, относятся бег, езда на велосипеде, плавание, важно дышать спокойно и не задерживать дыхание. Об этом «Москве 24» рассказал фитнес-эксперт, телеведущий Эдуард Каневский.

По его словам, вдыхать стоит через нос, ворсинки в котором задержат пыль и другие «летучие вещества», а выдыхать — через рот, чтобы легкие высвободили больше углекислого газа и можно было бы сделать более глубокий вдох.

«Это значит, что вы улучшаете как качество, так и эффективность тренировок. К слову, если вы бегаете с кем-то, не рекомендуется разговаривать во время занятий. Это нарушает дыхательный ритм, снижая их эффективность», — добавил Каневский.

Заведующий Центром кардиологии и терапии Научно-клинического центра №3 РНЦХ им. академика Б.В. Петровского, к.м.н., врач-кардиолог Константин Иванов до этого говорил, что аэробные упражнения, которые помогают насытить кровь кислородом, эффективны для поддержания здоровья сердца и сосудов. Среди полезных аэробных упражнений Иванов выделил ходьбу быстрым шагом, бег трусцой, плавание, катание на лыжах и на коньках.

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