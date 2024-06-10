Россиянин избил собаку палкой и ногами из-за нападения на другое животное

В Перми засняли местного жителя, который избил своего питомца. Об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

На кадрах с места инцидента заметно, как мужчина наносит удары собаке ногой. После этого он переводит питбуля через дорогу, берет палку и несколько раз атакует животное. Питомец выбежал на проезжую часть, но позже вернулся к хозяину, который снова нанес удар, на этот раз по морде.

По словам зоозащитников, причиной произошедшего стало поведение собаки. Питбуль якобы набросился на другое животное. По мнению владельца, так он воспитывал пострадавшего питомца. После произошедшего зоозащитники забрали животное в приют.

До этого в Красноярске заметили женщину, которая привязала к машине собаку и так отправилась в ветеринарную клинику. Сначала алабая пытались посадить в багажник, но питомец сопротивлялся. После этого животное засняли бегущим около автомобиля на привязи. Алабай выжил, его передали родственникам женщины.

Ранее в Москве уставший от лая мужчина выбил дверь в квартиру соседей и избил их собаку.