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Россиянам рассказали, на чем можно сэкономить при строительстве частного дома

Специалист Данилов: при строительстве частного дома можно сэкономить на отделке

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Shutterstock/FOTOGRIN

При строительстве частного дома можно сэкономить на метраже и сделать дом одноэтажным, площадью около 120-150 квадратных метров вместо 200-250. Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на экспертов.

«Очень хорошо подумайте, нужен ли вам цокольный этаж. Это дорого и нередко бессмысленно. Велики риски, что там возникнут проблемы с гидроизоляцией, будет высокая влажность, плесень и все такое — и полноценно пользоваться этими помещениями без постоянных затрат все равно будет невозможно», — предупредил ведущий эксперт по загородной недвижимости компании «Этажи Москва» Дмитрий Овечкин.

Коммерческий директор строительной компании «ЮКО» Иван Данилов, в свою очередь, добавил, что сэкономить можно и на отделке помещений жилья. Он рекомендует выбирать более бюджетный вариант напольного покрытия, плитки, а также дешевые обои или краску. Помимо этого, в комнаты можно установить недорогую мебель.

6 мая Центробанк России сообщал, что в 2024 году россияне стали чаще оформлять ипотеку на покупку и строительство частных домов. Так, в первом квартале банки выдали таких кредитов на 224 млрд рублей, что на 42% больше, чем за первые три месяца 2023 года.

Ранее строители предупредили о росте цен на частные дома после паводков.

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