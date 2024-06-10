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В аэропорту Казани ввели временные ограничения

В аэропорту Казани ввели ограничения на прием и отправку рейсов

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Shutterstock/Almaz Mustafin

В аэропорту Казани введены временные ограничения на прием и отправку рейсов. Об этом сообщается в Telegram-канале «Представитель Росавиации».

Уточняется, что аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы с 08:02 по мск. Экипажи воздушных судов, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают меры для обеспечения безопасности полетов.

До этого ограничения в аэропорту Казани вводили 3 июня.

6 июня глава Росавиации Дмитрий Ядров заявлял, что возобновление работы какого-либо из закрытых с начала спецоперации (СВО) на Украине аэропортов юга и центральной части России, помимо открытого недавно в Элисте, пока не ожидается. Он отмечал, что ведомство находится в постоянном контакте с Минобороны РФ по вопросу решения этой ситуации.

7 июня бизнес-джет врезался в пассажирский самолет, принадлежащий компании «Россия», в петербургском аэропорту Пулково. Оба воздушных судна получили незначительные повреждения. При этом руководство Пулково начало проверку по факту произошедшего.

Ранее над Татарстаном уничтожили украинский беспилотник.

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