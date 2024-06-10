Врач-гастроэнтеролог рассказала о последствиях для здоровья от переедания шашлыка

Врач-гастроэнтеролог Люберецкой областной больницы Калимат Багатова рассказала о негативных последствиях для здоровья при излишнем употреблении шашлыка. Об этом сообщает РИА Новости.

По словам Багатовой, употребление приготовленного на огне мяса в умеренном количестве не приносит никакого вреда. Переедание же может вызвать тошноту и боли в верхней части живота. Эти симптомы возникают из-за того, что шашлык готовится на основе многих специй, трав и добавок, что приводит к раздражению желудка и неприятным ощущениям в нем: изжоге, отрыжке, тошноте, боли.

До этого диетолог Антонина Стародубова предупредила, что красное мясо можно есть не чаще двух раз в неделю.

Диетолог Олег Ирышкин отметил, что при приготовлении шашлыка лучше сделать выбор в пользу мяса курицы или рыбы, а также добавить к блюду побольше свежих овощей.

До этого врач назвала опасные последствия сырого шашлыка для человека.