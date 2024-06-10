С фигуранта дела о теракте в «Крокусе» хотят взыскать штраф

С фигуранта дела по теракту в концертном зале «Крокус Сити Холл» Далерджона Мирзоева хотят взыскать штраф за нарушения правил дорожного движения (ПДД) в день задержания. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные Федеральной службы судебных приставов.

Как сообщается, на 32-летнего уроженца Таджикистана выписаны два штрафа от ГИБДД за административные правонарушения, совершенные 23 марта 2024 года в Брянской области. Их сумма составляет 2 тысячи рублей.

До этого суд продлил содержание в СИЗО четверым фигурантам дела. Свидетелями проходят 800 человек. Обвиняемыми являются 20 человек, 18 из них находятся под стражей.

Вечером 22 марта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошел теракт. Перед выступлением группы «Пикник» в зал ворвались вооруженные люди и открыли огонь по зрителям. После этого прогремели взрывы, возник пожар. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте (ст. 205 УК РФ).

На следующий день силовики задержали четырех подозреваемых в нападении. Ими оказались граждане Таджикистана Шамсидин Фаридуни, Саидакрами Муродали Рачабализода, Далерджон Мирзоев и Мухаммадсобир Файзов. Их отправили в СИЗО. Мужчинам грозит пожизненное заключение.

Ранее была раскрыта точная хронология теракта в «Крокусе».