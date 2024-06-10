В Париже проходит акция протеста против победы «Нацобъединения» на выборах в ЕП

В Париже сотни людей вышли на улицы, чтобы выразить протест против победы правой партии «Национальное объединение» на выборах в Европейский парламент (ЕП) во Франции. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на агентство AFP.

«Несколько сотен человек собрались на площади Республики в Париже, чтобы протестовать против уверенной победы на европейских выборах «Национального объединения», — сказано в сообщении.

Как отмечается, на протестах можно увидеть флаги экологистов, студенческого профсоюза UNEF, Социалистической партии Франции, партии «Непокорившаяся Франция», а также флаги Палестины.

До этого лидер «Национального объединения» Марин Ле Пен заявила о готовности ее партии управлять Францией.

По словам политика, она приветствует решение главы государства Эммануэля Макрона о роспуске парламента и назначении в стране досрочных выборов. Ле Пен подчеркнула, что «Национальное объединение», в случае если за него проголосуют французские граждане, готово сформировать правительство.

Ранее глава ЕК пообещала «поставить заслон экстремистам» в Европарламенте.