Юрист предупредил об опасности перевода сотрудников с трудового договора на самозанятость

Самозанятость относится к налоговым режимам, представляющим немалую выгоду как для самого гражданина, закрепившегося в этом статусе, так и для бизнеса. Впрочем, в стремлении сэкономить на налоговых выплатах работодатели порой допускают непростительные ошибки. Генеральный директор юридической компании «Прагмат» Эдуард Калинкин в беседе с «Газетой.Ru» назвал основные риски, которые несет предприниматель при переводе отношений с сотрудниками из разряда трудовых в гражданско-правовые, а также при работе с самозанятыми в целом.

«Первое — потеря контроля над ценным специалистом. Переходя на самозанятость, работник приобретает статус независимого подрядчика, что, конечно же, предполагает наибольшую свободу в принятии решений и выстраивании трудового распорядка. Это может привести к тому, что исполнитель будет демонстрировать меньшую «преданность» компании», — объяснил он.

Также существует риск переквалификации договора ГПХ в трудовой.

«Сценариев, по которым ФНС может переквалифицировать договор, существует немало. К примеру, в соответствии с законом самозанятый не вправе сотрудничать с компанией, если он являлся ее работником менее двух лет назад. Кроме того, самозанятый не может быть привязан к одному и тому же месту работы и графику исполнения рабочих обязанностей, в то время как работодатель зачастую прописывает в договоре именно это. То же относится и к перечислению трудовых обязанностей работника, вместо того чтобы прописать конкретные цели, задачи и проекты. Многие, не мудрствуя лукаво, даже добавляют в ГПХ пункт о еженедельных выходных днях, ежегодном отпуске и так далее, что, конечно же, является признаком классического трудового договора. И, наконец, считается, что работодатель не имеет права принуждать физическое лицо регистрироваться в качестве самозанятого: исполнитель должен выбирать свой правовой статус самостоятельно и добровольно», — рассказал юрист.

Третий риск — попадание компании под прицел налоговых органов. В соответствии с новым Приказом Минтруда от 02.02.2024 №40н сотрудничество с самозанятыми может послужить отличным поводом для внеплановых проверок.

«Ведь сотрудники налоговых органов понимают, что массовое привлечение самозанятых к выполнению работ может являться следствием желания уйти от налогов. Так, деятельность компании будет вызывать подозрения, если, к примеру, на протяжении 12 месяцев она заключила договор на оказание услуг с более чем десятком «свободных художников». Впрочем, хорошая новость заключается в том, что конкретные претензии со стороны проверяющих возможны лишь при наличии нескольких подозрительных моментов», — отметил эксперт.

Следует учитывать и иные нарушения законодательства. Например, не каждый знает, что самозанятых нельзя привлекать к определенным видам деятельности — доставке и перепродаже товаров, арбитражному управлению, оценочной деятельности и др.

«Само по себе привлечение большого количества самозанятых к трудовой деятельности в компании не является нарушением. Однако если вы не хотите попасть в перечень подозрительных работодателей, следует как минимум не оформлять договора ГПХ более чем с десятью работниками за год и не работать с одним и тем же самозанятым более трех месяцев за аналогичный период», — резюмировал юрист.

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