Россиянам объяснили, почему болит голова после сна

Головная боль после сна — распространенная проблема, которая может значительно ухудшить качество жизни. Причины возникновения такого состояния разнообразны и могут включать как физиологические, так и психологические факторы. Об этом «Газете.Ru» рассказала Зиярат Исакова, невролог, ведущий специалист сети клиник «Семейная».

Одной из частых причин головной боли после сна является неправильное положение тела.

«Во время сна наши мышцы и позвоночник должны находиться в расслабленном состоянии. Однако неудобная подушка, матрас или неудачная поза могут привести к напряжению мышц шеи и спины. Это напряжение, в свою очередь, вызывает головную боль. Особенно часто это бывает у людей, спящих на животе или без должной поддержки для шеи», — объяснила она.

Регулярность и продолжительность сна также играют ключевую роль в поддержании здоровья. Слишком короткий или, напротив, слишком длительный сон могут вызвать головную боль. Дефицит сна приводит к накоплению усталости и напряжению, что напрямую сказывается на нашем самочувствии. С другой стороны, длительный сон нарушает нормальные биоритмы организма, что также может вызывать головную боль.

К головной боли также могут приводить апноэ сна и другие дыхательные нарушения.

«Апноэ сна — это состояние, при котором дыхание человека прерывается на короткие периоды во время сна. Это вызывает снижение уровня кислорода в крови и приводит к частым пробуждениям. Недостаток кислорода и плохое качество сна в итоге становятся причинами утренней головной боли. Диагностировать апноэ сна можно с помощью специализированных исследований, и для его лечения часто применяют специальные аппараты CPAP», — рассказала врач.

Бруксизм, или скрежет зубами, тоже может стать причиной головной боли после сна. Во время ночного скрежета происходит напряжение жевательных мышц и височно-нижнечелюстного сустава, что приводит к болевым ощущениям. Зачастую люди не осознают, что страдают от бруксизма, и обнаруживают это только при посещении стоматолога или после появления неприятных симптомов.

«Психологические факторы, такие как депрессия и тревожные расстройства, также могут способствовать возникновению головных болей. Хронический стресс и тревога нарушают нормальные циклы сна, что приводит к недостаточному восстановлению организма и, как следствие, головной боли после пробуждения. В таких случаях важно работать над общим состоянием психического здоровья и искать способы уменьшения стрессовых факторов», — подчеркнула Исакова.

Нередко причиной головной боли становится обезвоживание.

«Во время сна наш организм теряет влагу через дыхание и потоотделение, и если перед сном человек не употребил достаточное количество жидкости, это может вызвать обезвоживание и, как следствие, головную боль. Для предотвращения этого состояния важно поддерживать водный баланс, выпивая достаточное количество воды в течение дня», — рекомендовала невролог.

Употребление алкоголя и кофеина перед сном также может стать причиной головной боли. Алкоголь вызывает расширение кровеносных сосудов и обезвоживание, что приводит к болевым ощущениям после пробуждения. Кофеин, наоборот, способствует сужению сосудов, а его избыток может вызывать головные боли при снижении уровня этого вещества в крови. Оптимально избегать употребления этих напитков за несколько часов до сна.

«Иногда причиной головной боли могут стать воспалительные процессы в области носовых пазух (синусит) или другие инфекционные заболевания. В таких случаях головная боль часто сопровождается другими симптомами, такими как заложенность носа, боль в области лица и повышенная температура. Лечение основной инфекции помогает избавиться и от головной боли», — добавила эксперт.

Некоторые неврологические состояния, такие как мигрень или кластерные головные боли, могут проявляться особенно остро после сна. Эти состояния требуют специализированного лечения и контроля под наблюдением врача-невролога.

«Головная боль после сна может иметь множество причин, от банального неудобства во время сна до серьезных медицинских состояний. Важно обратить внимание на сопутствующие симптомы и при необходимости обратиться к врачу для проведения диагностики и назначения соответствующего лечения. Улучшение условий сна, поддержание здорового режима и забота о психическом здоровье — ключевые шаги на пути к избавлению от этой неприятной проблемы», — резюмировала невролог.

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