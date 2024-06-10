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Россияне считают, что идеальный отпуск длится не меньше месяца

SuperJob: треть россиян считают, что отпуск должен продолжаться четыре недели

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Shutterstock

Все больше россиян считают, что идеальный отпуск должен длиться не менее 4 недель. Это показал опрос SuperJob, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Лишь 2% россиян уверены, что для идеального отпуска достаточно 10 дней. По мнению 13% респондентов, для полноценного отдыха нужно две недели. Для 17% — три недели. 3 из 10 опрошенных (31%) считают, что отпуск должен длиться четыре недели. В том, что идеальный отпуск должен продолжаться больше 28 дней, убеждены 27% россиян.

Среди женщин больше тех, кому достаточно для отпуска трех недель (22%). Среди мужчин же больше сторонников 4-недельного отдыха (33%).

Среди россиян до 34 лет чаще встречались те, кто успевает восстановить свои силы за 2 недели отдыха (19%). Опрошенные от 35 до 45 лет выступали за 4-недельный отпуск чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше (34%).

Россияне с доходом от 100 тысяч рублей в месяц чаще остальных предпочли бы отдыхать как можно дольше.

По сравнению с аналогичным опросом 2023 года возросло число россиян, мечтающих об отпуске длиной 4 недели и более (+5 процентных пунктов).

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