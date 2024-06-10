Эксперты подсчитали, сколько денег придется потратить на подготовку к походному сезону

Спрос на товары для походов и активного отдыха на природе увеличился на 70% по сравнению с прошлым годом, говорится в исследовании Мегамаркета, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

Туристический сезон традиционно открывается в России с наступлением тепла — пик покупок походного инвентаря приходится на середину мая и начало июня, в этот период россияне планируют свои путешествия. По подсчетам аналитиков Мегамаркета, средняя цена «походной» корзины в 2024 году составит 24 900 рублей, что на 9% больше, чем в 2023 году.

По данным экспертов маркетплейса, в 2024 году в базовый набор путешественника входят рюкзак и палатка, спальный мешок, коврик-пенка, набор посуды, термос, котелок, фонарь, горелка, спички и средство от насекомых. Аналитики также отмечают, что интерес россиян к этим товарам весной вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Согласно исследованию, спрос на спальники увеличился на 75%, туристическую мебель — на 64%, горелки и грелки — на 62%, посуду для путешествий — на 51%.

При этом походная корзина россиян год от года расширяется, аналитики отмечают, что растет популярность товаров для создания комфорта на природе, ориентирования на местности и поиска металлов. Так, в 2024 году в топ покупок помимо базовых вещей вошли гамаки, спрос на них увеличился на 97% по сравнению с прошлым годом, тенты — 80%, металлоискатели — 26% и компасы — 11%. Стоит отметить, что активный отдых на воде также вошел в тренд: этой весной россияне закупались SUP-бордами в 4 раза чаще, чем годом ранее.

Эксперты маркетплейса отмечают, что в 2024 году женщины стали активнее интересоваться походами, они чаще покупают треккинговые палки и обувь, палатки, спальники, тенты. А мужчины больше покупают защиту от насекомых.

Лидерами по покупке инвентаря для походов и активного отдыха на природе весной 2024 года стали жители Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Республики Татарстан, Краснодарского края и Самарской области. При этом предпочтения разнятся от региона к региону. Так, например, петербуржцы и жители Татарстана чаще москвичей покупают спальные мешки, а жители столицы, в свою очередь, охотнее приобретают туристические фонари и пенные коврики. В Москве средний чек на покупку походных товаров составляет 4 200 рублей, в северной столице — 3 800 рублей.

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