Суд в Москве выпустил из СИЗО двух обвиняемых в мошенничестве сотрудников СКР

Басманный районный суд Москвы своим решением перевел под домашний арест находившихся в следственном изоляторе по обвинению в мошенничестве двух высокопоставленных сотрудников Следственного комитета (СКР). Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».

По имеющейся информации, из московского СИЗО №4 в Медведково вышли бывшие сотрудники Центрального межрегионального следственного управления на транспорте СКР полковники Абдусамат Курбанов и Алексей Колеганов, осуществлявшие материально-техническое обеспечение своего подразделения. Прокуратура обвиняет их в хищении 1,492 млн руб., которые были выделены на оплату водителей служебных автомобилей.

Курбанов и Колеганов были задержаны на основании оперативной разработки ФСБ в августе 2023 года, и с тех пор находились под стражей. Судья Тимур Вахрамеев, рассматривая ходатайство следствия о продлении подследственным ареста, принял решение о помещении их под домашний арест. Поэтому Курбанов и Колеганов были выпущены из СИЗО, и сейчас находятся в своих квартирах в Нижнем Новгороде.

Генеральная прокуратура намерена обжаловать решение суда об освобождении обвиняемых. В свою очередь, защита Курбанова и Колеганова уверяет, что в действиях их клиентов, устраивавших на должности водителей секретарш и делопроизводительниц, не было корыстной заинтересованности, а все деньги шли на нужды ведомства.

До этого сообщалось, что Басманный суд Москвы избрал меру пресечения в виде заключения под стражу в отношении заместителя губернатора Тюменской области Вячеслава Вахрина сроком до 6 августа 2024 года.

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