Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Херсонской области объявили ракетную опасность

Сирены ракетной опасности сработали в Херсонской области

close
100%
Shutterstock/Oleg Elkov

Сирены ракетной опасности сработали на территории Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале, в котором публикуется оперативная информация о ситуации на контрольно-пропускных пунктах (КПП) между регионом и Республикой Крым.

«В Херсонской области объявлена ракетная опасность», — говорится в посте, опубликованном в 18:19 мск.

9 июня украинские военные обстреляли поселок городского типа Новая Маячка, расположенный в Алешкинском округе Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, в результате атаки ранения получили женщина и молодой человек 1998 года рождения. Первую пострадавшую отправили на лечение в Каланчакскую центральную районную больницу, при этом второго пострадавшего спасти не удалось.

Незадолго до этого на территории Херсонской области была объявлена ракетная опасность. Особый режим действовал в период с 14:44 до 15:28 мск.

В это время все местные оперативные службы были приведены в состояние повышенной готовности. Кроме того, глава субъекта призвал местных жителей соблюдать спокойствие и внимательно следить за обстановкой вокруг.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте по факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонское село Садовое.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами