В Херсонской области объявили ракетную опасность

Сирены ракетной опасности сработали на территории Херсонской области. Об этом сообщается в Telegram-канале, в котором публикуется оперативная информация о ситуации на контрольно-пропускных пунктах (КПП) между регионом и Республикой Крым.

«В Херсонской области объявлена ракетная опасность», — говорится в посте, опубликованном в 18:19 мск.

9 июня украинские военные обстреляли поселок городского типа Новая Маячка, расположенный в Алешкинском округе Херсонской области. По словам главы региона Владимира Сальдо, в результате атаки ранения получили женщина и молодой человек 1998 года рождения. Первую пострадавшую отправили на лечение в Каланчакскую центральную районную больницу, при этом второго пострадавшего спасти не удалось.

Незадолго до этого на территории Херсонской области была объявлена ракетная опасность. Особый режим действовал в период с 14:44 до 15:28 мск.

В это время все местные оперативные службы были приведены в состояние повышенной готовности. Кроме того, глава субъекта призвал местных жителей соблюдать спокойствие и внимательно следить за обстановкой вокруг.

Ранее Следственный комитет РФ возбудил дело о теракте по факту атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на херсонское село Садовое.