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В Калининграде прошли концерты фестиваля классической музыки «Кантата»

Для жителей Калининграда исполнили шедевры мировой классической музыки

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Shutterstock

В Калининградской областной филармонии им. Е. Ф. Светланова прошли концерты классической музыки в рамках четвертого международного фестиваля классической музыки «Кантата», сообщает пресс-служба фестиваля.

Отмечается, что дневной концерт был посвящен детской программе. Калининградский Детско-юношеский симфонический оркестр исполнил зоологическую сюиту Камиля Сен-Санса «Карнавал животных» и произведения из цикла фортепьянных пьес «Картинки с выставки» великого композитора Модеста Мусоргского.

«Карнавал животных» у меня ассоциируется с большим юмористическим шоу. Это действительно довольно комическое произведение, где Сен-Санс рассказывает о том, что люди и животные не отделимы, что мы все друг на друга похожи. Фестиваль Кантата, безусловно, одно из самых ярких событий года в Калининградской области, который с каждым годом только совершенствуется», — отметил художественный руководитель Детско-юношеского симфонического оркестра Михаил Кирхгофф.

В вечерней программе прозвучали избранные оперные шедевры мировой классики. На сцене филармонии исполнили арии из опер Джакомо Пуччини «Мадам Баттерфляй», Джузеппе Верди «Отелло», Джакомо Пуччини «Tosca», П. И. Чайковского «Пиковая дама» и другие.

Как рассказал начальник Управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, благодаря Президентскому фонду культурных инициатив появился фестиваль «Кантата», который набирает обороты.

«Из года в год программа становится все интереснее, насыщеннее. С каждым годом растет количество звездных артистов, выступающих на фестивале, этаких корифеев классической музыки. У нас сейчас сформировалась хорошая мода на участие в добрых делах. Подобные фестивали – это еще одна возможность поддержать благое дело – сохранение культурных памятников», — сказал он.

Напомним, международный фестиваль классической музыки «Кантата» проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, правительства Москвы и правительства Калининградской области. Его организатором стала «Фестивальная дирекция».

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