В Воронежской области отменена авиационная опасность

Губернатор Воронежской области Александр Гусев заявил, что в регионе отменена авиационная опасность. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Внимание! В Воронежской области объявлена отмена авиационной опасности», — сообщил Гусев.

До этого Гусев сообщил, что в Воронежской области объявлена авиационная опасность.

В ночь на 5 июня средства ПВО сбили в общей сложности пять беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. По информации ведомства, по два вражеских дрона уничтожили в Белгородской и Курской областях, один — в Воронежской. Гусев сообщал об отсутствии пострадавших в вверенном ему регионе в результате атаки.

Ранее власти назвали число пострадавших от обстрелов ВСУ в больницах Белгорода.