Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове

В украинском городе Харькове произошла серия взрывов, звучит сигнал воздушной тревоги. Об этом сообщило издание «Общественное».

«В Харькове прогремела серия взрывов», — следует из сообщения.

При этом сообщается, что сигнал воздушной тревоги звучит уже почти девять часов. При этом официальных сообщений о взрывах пока не было.

До этого стало известно, что зона воздушной тревоги распространилась на Черниговской, Сумской и Полтавской областях Украины. Согласно данным официального ресурса по оповещению населения, вышеназванные регионы подсвечены на онлайн-карте красным цветом.

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов доложил, что в городе зафиксировали взрыв.