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Названа причина конфликта, в котором пострадал глава АНО «Цифровые технологии»

Shot: напавший на главу АНО «Цифровые технологии» назвал причину конфликта

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Телеграм-канал «Baza»

Напавший на главу АНО «Цифровые технологии» утверждает, что драка началась из-за того, что потерпевшие оскорбили его девушку. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

«Медведкин (нападавший) заявил, что не смог терпеть ругательств от друзей в адрес его спутницы — 33-летней девушки Марины, из-за этого сначала начался словесный конфликт, переросший в драку», — говорится в сообщении.

Он также утверждает, что пострадавшие изначально напали на него, только после этого Медведкин достал нож и напал на прохожих.

До этого сообщалось, что в Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Как сообщает источник, Щельцин вместе со своим другом Иваном шел в магазин. Они встретили неизвестную пару. Парень с девушкой громко себя вели, вероятно, были пьяны.

Известно, что Арсений получил три ножевых ранения, а его друг Иван погиб на месте.

Ранее жена главы АНО «Цифровые платформы» рассказала о нападении на мужа.

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