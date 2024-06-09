Лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин задержан в Москве из-за драки в районе Измайлово, после которой один из потерпевших умер. Об этом сообщил менеджер коллектива Павел Жилов, передает издание «Коммерсант».

Как сообщал Telegram-канал Baza, после ссоры Медвёдкин напал на Щельцина и его друга Ивана Познякова. Второй умер в результате полученных ранений.

До этого сообщалось, что в Москве совершено нападение на главу АНО «Цифровые платформы» и бывшего директора по проектной деятельности ИРИ Арсения Щельцина. Как сообщает источник, Щельцин вместе со своим другом Иваном шел в магазин. Они встретили неизвестную пару. Парень с девушкой громко себя вели, вероятно, были пьяны.

Молодые люди сделали замечание шумной паре, после чего мужчина достал нож и напал на Ивана, а затем и на Арсения. Скрывшегося нападавшего удалось задержать лишь спустя несколько часов. Во время драки Щельцин получил три ножевых ранения, его доставили в больницу. Его друг Иван погиб на месте, ему нанесли девять ударов ножом.

Ранее безработный мужчина напал с ножом на сотрудницу центра занятости.