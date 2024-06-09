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В одном из районов Белгородской области загорелось нежилое помещение

Гладков: в Ракитянском районе Белгородской области загорелось нежилое помещение

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МЧС РФ по ДНР

Пожар произошел в Ракитянском районе Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

Он уточнил, что огонь охватил нежилое помещение. На место происшествия уже прибыли сотрудники оперативных служб и руководитель Ракитянского района Анатолий Климов, подчеркнул глава субъекта.

«Пострадавших нет», — говорится в заявлении.

Как отметил Гладков, в настоящее время специалисты эвакуируют жителей домов, расположенных рядом с горящей постройкой. Людей перевозят на безопасное расстояние от места пожара, уточнил губернатор Белгородской области.

Днем 9 июня министерство обороны РФ сообщило о ликвидации украинского дрона в небе над Белгородской областью. Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) засекли около 14:20 мск, после чего в регионе сработали системы противовоздушной обороны (ПВО).

За 20 минут до этого в Белгородской области также сбили дрон Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным военного ведомства страны, украинские солдаты пытались нанести удар по объектам на территории региона при помощи БПЛА самолетного типа.

Ранее в Белгородской области отчитались о работе по установке убежищ на случай обстрелов.

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