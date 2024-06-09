Задержан подозреваемый в нападении на главу АНО «Цифровые платформы»

Прокуратура Москвы в своем Telegram-канале сообщила о задержании подозреваемого в нападении на главу АНО «Цифровые платформы» Арсения Щельцина.

«В ночь на 8 июня на Сиреневом бульваре злоумышленник в ходе ссоры напал на двух мужчин с ножом. В результате фигурант нанес одному из пострадавших не менее 9 ударов в область жизненно-важных органов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчину не спасли. Еще один пострадавший получил три удара в туловище, он госпитализирован.

47-летний злоумышленник задержан. В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения.

До этого Telegram-канал Baza сообщил, что нападавшим на главу АНО «Цифровые платформы» оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин. По предварительным данным, ссора началась после того, как Щельцин и его друг Иван увидели, что мужчина с женщиной очень громко разговаривали и что-то искали на детской площадке.

Ранее тренер по мотокроссу Матвеев в подъезде дома в Лобне напал с ножом на заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева.