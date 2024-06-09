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Стало известно, кто напал на главу АНО «Цифровые платформы»

Baza: на главу АНО «Цифровые платформы» напал лидер рок-группы «Пасека»

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Телеграм-канал «Baza»

Нападавшим на главу АНО «Цифровые платформы» оказался лидер рок-группы «Пасека» Роман Медвёдкин. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По предварительным данным, ссора началась после того, как Щельцин и его друг Иван увидели, что мужчина с женщиной очень громко разговаривали и что-то искали на детской площадке.

После замечания от прохожих Медвёдкин достал нож и напал на них, нанеся каждому из «обидчиков» несколько ударов. Щельцину понадобилась помощь врачей, его доставили в больницу. А его друг Иван скончался на месте.

До этого сообщалось, что тренер по мотокроссу Матвеев в подъезде дома в Лобне напал с ножом на заместителя председателя движения «Зов народа» Антона Еговцева. В ходе потасовки Еговцев был убит, а Матвеев ранен.

Матвеев был влюблен в жену общественника, преследовал женщину, угрожал убийством ей и Еговцеву. Супруги неоднократно обращались в полицию с просьбой оградить их от преследования навязчивого поклонника жены.

Ранее в Архангельске пьяный пациент с травмой головы напал на медиков с ножом.

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